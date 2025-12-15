日経225オプション3月限（15日日中） 1万円プットが出来高最多69枚
15日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が108枚と、コールの2枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の69枚（変わらず5円）。コールの出来高トップは6万2000円の1枚（15円安50円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 7 70000
1 -15 50 62000
54000 4650 2
49000 1745 1
47500 1285 2
47000 1170 +120 3
45000 800 +5 10
43500 630 3
43250 605 1
43000 565 4
40000 365 3
38500 280 2
37500 251 +31 2
36500 216 4
36000 200 2
10000 5 0 69
株探ニュース
