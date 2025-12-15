　15日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は110枚だった。うちプットの出来高が108枚と、コールの2枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の69枚（変わらず5円）。コールの出来高トップは6万2000円の1枚（15円安50円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 7　　70000　
　　 1　　 -15　　　50　　62000　
　　　　　　　　　　　　　54000　　4650 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1745 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1285 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1170 　　+120　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 800 　　　+5　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 630 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 605 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 565 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 365 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 280 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 251 　　 +31　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 216 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 200 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 5 　　　 0　　　69　


株探ニュース