多摩川ホールディングス <6838> [東証Ｓ] が12月15日大引け後(16:30)に決算を発表。25年10月期の連結最終損益は2億6800万円の黒字になり、国際会計基準に移行する26年10月期の同利益は2億3800万円の見通しとなった。



同時に、前期の年間配当を3円→5円(前の期は3円)に増額し、今期も5円を継続する方針とした。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結最終利益は8200万円の黒字となった。



※24年10月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



※26年10月期より会計基準を「日本基準→国際会計基準」に移行するため、前期との比較を表記していません。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

