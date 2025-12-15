¡È¤°¤Ã¤µ¤ó¡É»³¸ýÃÒ½¼¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥È¥è¥¿¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¡Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ö¡×¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡ª¹ß¤ê¤Æ¸«¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡×
¡¡¡Ö¤°¤Ã¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³¸ýÃÒ½¼¡Ê56¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÄ¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¥È¥è¥¿¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤¿¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¼Ö¤ò¸«¤Þ¤¹¡ª¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ö¤À¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¾è¤Ã¤Æ¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡ª¹ß¤ê¤Æ¸«¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¡¡¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çò¤¤¥Ü¥Ç¥£¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°¦¼Ö¤Î¥È¥è¥¿¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á²°¾åÃó¼Ö¾ì¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¤¤¤Æ¤¿¤È¤³¤¬¡ØG3¡Ù ¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡Ø¤°¤Ã¤µ¤ó¡Ù¤³¤³¤Ë·è¤Þ¤ê¡¡¤¸¤ã¤¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í¡¡¥ï¡¼¥ª¡ª ²°º¬¤«¤é¥á¥é¥á¥é¥á¥é¡Á¡ª ¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Á¡×¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°¦¼Ö¤Ë¥¦¥¥¦¥¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢ÀÄ¡¹¤·¤¤¶õ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ÖG3¡×¤Î¾ì½ê¤ËÄä¤á¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°¦¼Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
