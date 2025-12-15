所ジョージ （C）ORICON NewS inc.

　“遊びの天才”とも称されるタレントの所ジョージ（70）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「超高速!!!! ブリキの車【世田谷ベース】」と題し、何度も修理を繰り返し愛着たっぷりな自身のブリキの車のおもちゃを披露した。

【動画】「またこれもアートだ」所ジョージが修理した“愛車”のブリキのおもちゃ　※9分30秒ごろ

　動画では、トラックを車検に出そうとしたこの日の朝のエピソードを紹介する一方、レトロなおもちゃのブリキの車を自ら修理する様子を紹介した。

　はじめは、経年劣化して割れてしまった歯車の交換を行う予定だったが、交換しようとした歯車とタイヤ軸の太さが合わないことが発覚し、所は「えぇ〜！嘘でしょ〜!?なんで調べて買わないんだよ〜!!」と笑いながら自身にツッコミ。

　すると、すかさず「割れちゃってる歯車、こっち直しちゃったほうがいいんじゃないか？」と即座に方針転換し、後半では無事に修理が完了し高速回転するタイヤの様子を披露した。

　コメント欄には「太さが違ったときの所さんの表情が最高でした」「遊び上手で好きです。ちょっとしたトラブルも遊びにしちゃっているのがいいですね」「所さんのように、少年の柔らかい心の部分を大切にしたいですね。ギュッと編集されてますが、実際は1日で済んでないかも知れないほっこり動画、ありがとうございます」「またこれもアートだ。。。映る物全てが美しい」「走らなかったとしてもインテリアとしてとても魅力的なトラックの玩具だと思いました。シンプルな形状に錆が浮き出ているトコも実に風情がある…「粋」を感じた次第です」などと、さまざまな反響が寄せられている。