『ばけばけ』ヘブン、すっかり怪談に魅了される 第57回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第57回（16日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）は連日、金縛りに遭っていた。トキ（高石あかり）はヘブンにお祓いを勧めるが日本語ではなかなか伝わらず、肝心の錦織（吉沢亮）も、なぜかヘブンを避けて迎えに来ないためトキは成す術がなかった。しかし数日後。出勤前のトキを錦織が訪ねる。錦織から聞いたお祓いの英語の説明をトキが伝えるとヘブンは興味津々。トキはヘブンと錦織の代わりに通訳を頼まれた正木（日高由起刀）と、お祓いにでかける。
今回は、大雄寺でお払いをうけるヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）、正木（日高由起刀）。大雄寺の風情が気に入ったと伝えるヘブンに住職は、大雄寺に伝わる怪談「水あめを買う女」を語る。住職の怪談に感銘を受けたヘブンは、すっかり怪談に魅了される。もっと怪談を聞きたいと興奮するヘブンに、トキは自分が怪談好きであることを打ち明けたいと思うが、一歩踏み出せずにいた。
