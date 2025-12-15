「Uberギフトカード」が10％還元！ Uber Eatsで注文・Uberで配車がお得だぞ #楽天セール
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。
本日2025年12月15日は、Uber Eatsのプラットフォームでのお買い物や、配車サービスに使える「Uberギフトカード」がお得に登場しています。
12月16日9時59分までとなっていますので、お見逃しなく！
Uber Eatsでの注文・Uberでの配車がお得に利用できる。「Uberギフトカード」10％ポイントバック！
Uber Eatsのプラットフォームでのお買い物や、配車サービスに使える「Uberギフトカード」が今なら10％ポイント還元中。
1,000〜50,000円まで12種類の価格帯を選べるため、友人や家族へのプレゼントにも◎です。
※注文の流れ・製品情報・購入に関する注意はこちらのページを参照してください。
●1,000円
Uber ギフトカード (1,000円)
1,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●1,500円
Uber ギフトカード (1,500円)
1,500円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●2,000円
Uber ギフトカード (2,000円)
2,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●3,000円
Uber ギフトカード (3,000円)
3,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●5,000円
Uber ギフトカード (5,000円)
5,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●7,500円
Uber ギフトカード (7,500円)
7,500円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●10,000円
Uber ギフトカード (10,000円)
10,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●15,000円
Uber ギフトカード (15,000円)
15,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●20,000円
Uber ギフトカード (20,000円)
20,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●30,000円
Uber ギフトカード (30,000円)
30,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●40,000円
Uber ギフトカード (40,000円)
40,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
●50,000円
Uber ギフトカード (50,000円)
50,000円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
Xbox Game Pass、Minecraft、Microsoft Officeもポイント還元中。あわせてお見逃しなく！
Xbox Game Pass Ultimate 1か月券（オンラインコード版） ゲーム・サブスク【CERO区分_Z相当(18才以上のみ対象)】
1,450円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
マインクラフト 【windows版】 Minecraft:Java&Bedrock Edition for PC
3,960円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
マイクロソフト Microsoft 365 Business Standard
20,640円
（10%還元：12月16日9時59分まで）
楽天で見るPR
>>10％〜ポイントバック！楽天スーパーDEAL デジタルコード特集
Image/Source:楽天市場