シュークリーム専門店のビアードパパでは、月替わりで多数の限定商品が展開されています。今月の期間限定シューは、なんと、日曜朝に放送中のアニメ『キミとアイドル プリキュア♪』とのコラボ！

商品の販売予定期間は、12月末まで。ビアードパパには、販売直後から商品を求める人が殺到しています。私たちの心をときめかせてくれる、ビアードパパ史上最上級にかわいいシュークリームを早速実食レビューします。

「キミと食べたい！キラッキランラン♪シュークリーム！」

プリキュアとコラボした商品「キミと食べたい！キラッキランラン♪シュークリーム！」（税込420円）。



シュークリームは、プリキュアファンなら思わずテンションが上がる限定デザインの包装紙に包まれて提供されます。プリキュア全員が描かれているので、どの子が推しでも安心ですね。

さらに、商品には特典としてプリキュアのイラストが使用された「キラキラ！紙製コースター」がついてきます。デザインは全5種類で、ハートのホログラムが印刷されており、傾けるとキラキラ光ってとてもかわいいです！

コースターもキラッキランラン♪

パイシュー生地の表面には、甘ずっぱいいちごチョコのコーティングがされています。これだけでもかわいいのですが、上にはハート型のマシュマロとカラフルなハートシュガーチップがトッピングされています。メルヘンなビジュアルは、プリキュア好きでなくても思わず写真を撮ってしまう愛らしさ。SNS映えも抜群です。

見た目だけでもすでに感動ものですが、ここはビアードパパ。シュークリーム専門店らしく、味のクオリティにもしっかりこだわっています。



シュー生地の中には、ミルキーないちごミルククリームがたっぷりと詰め込まれています。見た目とは裏腹に甘さ控えめで、ぱくぱくと食べ進められる味です。生クリーム系シュークリームのファンにはたまりません。

ふわふわの生クリームがぎっしり！

少し驚くのが、シュークリームらしからぬ食感です。表面に乗せられたハートシュガーチップのカリッとした食感が強く、ふわふわのクリームやマシュマロとともに、口の中で楽しいハーモニーを奏でます。見た目よし、味よし。まさしく、シュークリーム界のアイドルです。

「キミと食べたい！キラッキランラン♪シュークリーム！」は、12月末までの期間限定販売です。プリキュア好きの方は、お近くのビアードパパに寄ってみては？

（文＝桐田えこ）