Jリーグは15日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグについて、地域リーグラウンドのグループ組み合わせを発表した。J1はEAST、WESTに各10クラブが分かれる構図になった中で、ネット上ではEASTグループへのある指摘が相次いだ。

Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。このシーズン移行に伴い、移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。

東西グループの概要が決まり、ネット上で注目を集めたのはEASTグループ。9年ぶり9度目のJ1制覇を果たした鹿島アントラーズ、17年ぶりにJ1復帰を決めたジェフユナイテッド千葉などが入った10クラブはすべて関東圏だった。ファンからは早速、「EASTは全部関東じゃん」「関東リーグで草」「J1のEASTは『関東リーグ』」「関東勢が東に集中しててダービー祭りになりそう！」との指摘が相次いだ。

一方、WESTについては「西地区の方が移動距離で不利だけど旅行できるってプラスに思うしか……」「清水は地域的な言い方をするなら『西の筆頭』ですかｗ」「J1のEAST交通費負担が低そう、一方WESTは静岡から長崎」「J1-WESTの地元にはすべて新幹線の駅がある」などの声が上がった。

J1は東西10クラブずつに分かれて地域リーグラウンドを実施。その後、プレーオフラウンドでは、各グループ同順位同士のチームによる対戦で最終順位を決め、優勝クラブには2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられる。



（THE ANSWER編集部）