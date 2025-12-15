樽美酒研二／2016年撮影（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/15】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が12月14日、自身の公式Instagramを更新。自身の後ろ姿を収めた写真を公開し、話題を呼んでいる。

◆樽美酒研二「人生で一番の仕上がり」引き締まったヒップ輝く後ろ姿披露


樽美酒は、ステージの上に立った自身のバックショットを投稿。金髪のポニーテールのカツラを被った女装姿で、鍛え上げられた美しいヒップを披露し、「人生で一番の仕上がりだったと思います」「来年もしっかり保ちたいですね」とつづっていた。

◆樽美酒研二の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこいいお尻」「想像以上」「仕上がってる」「美しすぎる」「見惚れちゃいました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

