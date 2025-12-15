ゴールデンボンバー樽美酒研二、美ヒップ見せ女装姿に驚きの声「想像以上」「仕上がってる」
【モデルプレス＝2025/12/15】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が12月14日、自身の公式Instagramを更新。自身の後ろ姿を収めた写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】金爆メンバー「人生で一番の仕上がり」女装姿で美ヒップ大胆公開
樽美酒は、ステージの上に立った自身のバックショットを投稿。金髪のポニーテールのカツラを被った女装姿で、鍛え上げられた美しいヒップを披露し、「人生で一番の仕上がりだったと思います」「来年もしっかり保ちたいですね」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「かっこいいお尻」「想像以上」「仕上がってる」「美しすぎる」「見惚れちゃいました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】金爆メンバー「人生で一番の仕上がり」女装姿で美ヒップ大胆公開
◆樽美酒研二「人生で一番の仕上がり」引き締まったヒップ輝く後ろ姿披露
樽美酒は、ステージの上に立った自身のバックショットを投稿。金髪のポニーテールのカツラを被った女装姿で、鍛え上げられた美しいヒップを披露し、「人生で一番の仕上がりだったと思います」「来年もしっかり保ちたいですね」とつづっていた。
◆樽美酒研二の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこいいお尻」「想像以上」「仕上がってる」「美しすぎる」「見惚れちゃいました」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】