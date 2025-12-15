「恋ステ」青木菜花、摂食障害を告白「1年間で10キロ痩せて、10キロ太って…」過食嘔吐のきっかけ明かす
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAの恋愛リアリティーショー「恋する◆週末ホームステイ」（◆はハートマーク）シーズン3に出演した青木菜花が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。摂食障害を告白した。
【写真】 恋リア美女「メンタル面やられちゃったり」壮絶な摂食障害のリアル
この日、青木は自身のInstagramストーリーズにて「今日の動画では今まで話せなかった悩みについてお話ししました。同じ悩みを抱えている方の支えに少しでもなれたら嬉しいです」とつづり、YouTubeのサムネイル画像を投稿した。
YouTubeでは「実は私、体重変動がやばすぎて1年間で10キロ痩せて、10キロ太って、また10キロ痩せてみたいな。本当にそんな感じで体重変動がめちゃくちゃ激しいんですよ」と告白。また「その度に落ち込んじゃったりとか、ちょっとメンタル面やられちゃったりとか…」と体重変動で心が安定してなかったと話し「ずっと自分の体型悩みがあって。普通に話しちゃうんですけど、摂食障害があって。これは病院でも診断受けてるんですけど」と摂食障害を抱えていることを明かした。
今は落ち着いているそうだが「一時期本当にひどい時は、過食嘔吐症。もうメンタルボロボロで、そこまでひどい状態は落ち着いているんですけ」と過食嘔吐に悩んでいた時期もあったという。中学生くらいの頃から体型にこだわりがあったといい「“痩せなきゃ”みたいな体重の数字に囚われすぎちゃっていて」と振り返り、現在は「ちゃんと食べて、運動して、バランスの良い食事を摂ることが本当に大事だなって身に沁みております」と語った。
摂食障害の悩みは周りの人に相談できた時は言いづらかったそうだが「『私もそうだったんだよね』みたいなっていう人も結構多くて。体型悩みを持っている方は多いんじゃないかなと思っています」とコメント。「私もこれまでそんなこと恥ずかしいし、誰にも知られたくないみたいな。知られたら一線置かれちゃうみたいな。でも、周り人に相談できた時に思った以上に（摂食障害に悩んでいる人が）多いんだなってことにびっくりして」と周囲も同じ悩みを持つ女性が多いと告白した。
過食症のスイッチが入った時は「体的にはお腹がいっぱいだし、胃もいっぱいいっぱいなのにそれでも止められなくて、もう詰め込んじゃうみたいな」と明かし「学生の頃から抱えている悩みです」と話していた。（modelpress編集部）
