【GUの淡グリーン】で即おしゃれ見え！ 40・50代に似合う「きれい色ニット」

いつの間にかワードローブがベーシックカラーばかり……。そんな大人世代にこそおすすめしたいのが、気負わずに着られそうな“淡グリーン”。上品かつ優しく馴染むきれい色なら、ビビッドなカラーに抵抗がある人も挑戦しやすいはず。そこで今回は【GU（ジーユー）】で見つけた淡グリーンのセーターにフォーカス。合わせやすい形や、スウェット感覚で着られる素材にも注目です。

馴染みの良い淡グリーンがコーデに華やぎをプラス

【GU】「スウェットライクニットオーバーサイズプルオーバー」\2,490（税込）

優しい草木のような色合いがおしゃれな淡グリーンニット。程よいオーバーサイズと合わせすい丸首タイプのセーターで、コーデに取り入れやすそうです。公式サイトでは「スウェット感覚で気軽に着られる、ほどよい厚み」と紹介されていて、レイヤードスタイルにも使えそう。お財布に優しい価格もGUならではの魅力です。

あえてジーンズで気負わずに着るのもおしゃれ

主役になれるようなセーターだからこそ、あえて着飾りすぎず、肩の力を抜いて着こなすのもおしゃれ。ゆるっとしたバレルレッグのジーンズに合わせるだけでも、こなれた大人のバランスに仕上がります。物足りないと感じたら、スカーフで柄を足したり、きれいめパンプスでアクセントを加えるのも◎ 爽やかさを感じさせる色合いで、冬のお出かけはもちろん、春を迎えるころまで長く活躍してくれそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M