狩野英孝“蛭子能収との思い出”語る、一緒に番組ロケも「ずっと『もう帰りたい…』って」

タレントの狩野英孝（43歳）が、12月14日に放送されたバラエティ番組「かのサンド」（フジテレビ系）に出演。漫画家・タレントの蛭子能収（78歳）との思い出を語った。



今回、サンドウィッチマンと狩野英孝の3人は、人気リゾート地の熱海をぶらぶら。観光施設の熱海城から眼前に広がる絶景を眺めていると、初島を見つけ、狩野は行ったことがあると語る。



サンドウィッチマン・伊達みきおが「えっ、なんで？」と驚くと、狩野は「蛭子能収さん。蛭子さんが、新婚旅行かプロポーズが初島つって、蛭子さんと行きましたね」とコメント。



そして狩野は「すぐ…ずっと『もう帰りたい…もう帰りたい…』って言ってました（笑）」と語った。



狩野と蛭子は2014年3月に放送された紀行バラエティ番組「そうだ旅（どっか）に行こう。」（テレビ東京系）で、伊藤一朗（Every Little Thing）と3人で初島を訪れている。