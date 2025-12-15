関西運動記者クラブは１５日、２０２５年に活躍した選手、団体などをたたえる「第６９回関西スポーツ賞」の受賞者を以下の通り発表した。８月に死去した釜本邦茂さんと、２月に他界した吉田義男さんが特別・功労、今年限りで現役を引退した原口文仁氏と高山勝成氏が功労に選ばれた。表彰式は２３日に大阪市内で開催される。

◆団体

▽プロ野球・阪神（２リーグ制後、史上最速で優勝）

▽バレーボール・サントリー（ＳＶリーグ初代王者）

▽バレーボール・大阪マーヴェラス（ＳＶリーグ初代女王）

▽中央競馬・矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手＝ともに矢作厩舎＝（フォーエバーヤングで日本調教馬初のＢＣクラシック制覇）

◆功労

▽プロ野球・原口文仁氏＝前阪神＝（大腸がんを乗り越えて１６年プレー）

▽プロボクシング・高山勝成氏＝前石田ジム＝（日本人初の世界主要４団体制覇）

◆特別・功労

▽サッカー・釜本邦茂さん＝元日本代表＝（国際Ａマッチ日本歴代最多７５得点）

▽プロ野球・吉田義男さん＝元阪神＝（監督として球団初の日本一）

◆個人

▽陸上・久保凛＝東大阪大敬愛＝（世界陸上に女子８００メートルで出場）

▽女子ゴルフ・山下美夢有＝花王＝（ＡＩＧ全英女子オープンで優勝）

▽体操・杉原愛子＝ＴＲｙＡＳ＝（世界選手権床運動で金メダル）

▽競歩・山西利和＝愛知製鋼＝（日本選手権２０キロで世界新記録）

▽オープンウォーター・梶本一花＝枚方ＳＳ＝（世界選手権女子３キロノックアウトスプリントで日本勢初の金メダル）