タレント上沼恵美子（70）が15日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。番組の隔週パートナーをズバズバ比較し、笑わせた。

この日の共演者は藤崎マーケット・田崎佑一。釣りが趣味で船舶免許も持っており、その才能に漁師から「芸人やめたら一番に電話してこい」と言われているという。上沼は「田崎さんってちょっと違うねん。攻め込みたいねんけど、ほんまにできそうやからなあ。真面目で優しいし」と、けなす材料がないと語った。

田崎と隔週で同番組パートナーを務めるシャンプーハット・てつじにも触れ、「てっちゃんにはボロクソ言えるねん。というのは、底が浅いからね、あの子は」とこき下ろし、大笑い。「ええ子やねんよ。ええ子やねんけど、何やってもお尻割るなっていう顔してるんです」と見透かし、「ほとんどの人はそうです。田崎さんが珍しい」と指摘した。

さらに、てつじについて「天職やねん、楽天的で有頂天やろ？そうじゃないと、自分が商品であるタレントなんてできない、思い上がってないと」と評し、「その最たるもんが私やんか、ハハハハハ。自分に自信があって、どこかで私最高よと思ってるねん。は!?どこが最高でしょう、イヤだわ…肉まんみたいな顔してさ」と自虐発言で笑わせた。

同局・北村真平アナは、田崎について「芸人さんとしても素晴らしいけど、会社員のイメージも浮かぶ。何年か上の先輩や上司に居てくれたら、めっちゃ会社回るやろうなと思う。後輩からは相談しやすそうやし、先輩にも角立てずにいろんな意見を言えそう」、上沼も「人柄がいいからよ。真面目で誠実。誠実さが前に出てるから大好き」と絶賛した。

その後、再び上沼は「てっちゃんは…」と笑いをこらえながら比較。「彼はタレントには向いてるわ。作詞家になりたいって言うて、聞いたら鼻出るほどへたくそやんか。まあああいうタイプもいるね。何の恥ずかしげもなく披露できる度胸ね、それは素晴らしい。天性」と、愛あるけなしを続けていた。