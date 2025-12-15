3月12日付でTBSを退社し、現在フリーアナの宇内梨沙（34）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現在、オーストラリアに滞在していると明かした。

オーストラリアの最大都市シドニーの名所、ボンダイビーチで14日夕、男2人が銃を乱射し、死亡者が出た。

宇内は「昨日からオーストラリアのパースにいるんですが、パースinシドニーoutかシドニーinパースoutか選ぶ時、航空券の都合でパースinにしたんですよね」と打ち明けた。そして「シドニーから入っていた場合、昨日か今日にボンダイビーチへ行ってただろうから、銃撃事件に鉢合わせる可能性あったなぁ…」とつづった。

この投稿に対し「巡り合わせとは…って考えてしまいますね」「『別の選択で』『タイミングがほんの少し違えば』などで生命に危険があったかもしれないと思った時、人生について考えちゃいますね…」「人生って、数多くの人々のちょっとした選択の違いで良くも悪くも様々な可能性があって、今と全く違う結果になっていたかも……ってことは以外にちょくちょくありますよね。なにはともあれ、ご無事でなによりです」などと書き込まれていた。

宇内は1991年（平3）9月21日、神奈川県生まれ。慶大卒業後の15年にTBS入社。「NEWS23」「報道特集」などのスポーツキャスターを経て、「アッコにおまかせ！」「TBSレビュー」、ラジオ「アフター6ジャンクション」などを担当していた。ゲーム実況を得意としている。