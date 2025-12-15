¥·¥Æ¥£Àï¤ÇÉé½ý¤Î³ùÅÄ¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¡×Î¥Ã¦¡¡¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¡Ö¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬´°Á´¤Ë¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ï0-3¤È¥·¥Æ¥£¤Î²÷¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Áá¤¤¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é´öÅÙ¤â¥·¥Æ¥£¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀºÅÙ¤ò·ç¤¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÃæÈ×¤ÇÀèÈ¯¤·ÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢65Ê¬¤Ë¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤È¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢Êâ¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¡¢¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤¿¤À¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£É¨¤ò²áÅÙ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬´°Á´¤Ë¿¤Ó¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¤Ï¾éÃÌ¤ÇÈà¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¥À¥¤¥Á¡¢·¯¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶ÚÆù¤ÎÂ»½ý¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤Í¡£¿ô½µ´Ö¤ÏÈà¤ÎÉÔºß¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼¡¤ÎÁª¼ê¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ï¿Ê¤ßÂ³¤±¤ë¡×
¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ô½µ´Ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬É¨¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿´Ø·¸¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤âÉ¨¤ÎÉé½ý¤ÇËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£