【卓球】女子年間王者は王曼─…ニ榿和を1回戦で撃破 日本勢は大藤沙月と長美柚のベスト8が最高 世界ランク1位・孫穎莎は途中棄権
◇WTT ファイナルズ香港(日本時間10日〜14日)
卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港、女子シングルスは中国の王曼碰選手（世界ランク2位）が王者に輝きました。
世界ランク1位の孫穎莎選手が準決勝で蒯曼選手(同ランク4位)と中国対決を行いましたが、孫穎莎選手が第5ゲームを終えたところで棄権。決勝に勝ち上がった蒯曼選手を相手に戦った王曼碰選手が4-2(11-7、8-11、11-8、11-8、9-11、12-10)で勝利しました。
王曼碰選手は初戦で張本美和選手(同ランク6位)と戦い、4-2で勝利していました。
日本勢は、6選手が出場していましたが、大藤沙月選手、長粼美柚選手のベスト8が最上位となっています。
▽女子シングルス
【1回戦結果】
陳熠4-3朱雨玲
陳幸同4-2石洵瑶
チュ・チョンヒ4-2シン・ユビン
王曼碰4-2張本美和
大藤沙月4-0橋本帆乃香
長粼美柚4-3伊藤美誠
蒯曼4-0早田ひな
孫穎莎4ｰ0王芸迪
【準々決勝】
孫穎莎4-0長粼美柚
蒯曼4-2大藤沙月
陳熠4-1陳幸同
王曼碰4-1チュ・チョンヒ
【準決勝】
蒯曼4-2孫穎莎(途中棄権)
王曼碰4-0陳熠
王曼碰4-2蒯曼