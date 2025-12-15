◇WTT ファイナルズ香港(日本時間10日〜14日)

卓球の年間王者を決めるWTTファイナルズ香港、女子シングルスは中国の王曼碰選手（世界ランク2位）が王者に輝きました。

世界ランク1位の孫穎莎選手が準決勝で蒯曼選手(同ランク4位)と中国対決を行いましたが、孫穎莎選手が第5ゲームを終えたところで棄権。決勝に勝ち上がった蒯曼選手を相手に戦った王曼碰選手が4-2(11-7、8-11、11-8、11-8、9-11、12-10)で勝利しました。

王曼碰選手は初戦で張本美和選手(同ランク6位)と戦い、4-2で勝利していました。

日本勢は、6選手が出場していましたが、大藤沙月選手、長粼美柚選手のベスト8が最上位となっています。

▽女子シングルス

【1回戦結果】

陳熠4-3朱雨玲

陳幸同4-2石洵瑶

チュ・チョンヒ4-2シン・ユビン

王曼碰4-2張本美和

大藤沙月4-0橋本帆乃香

長粼美柚4-3伊藤美誠

蒯曼4-0早田ひな

孫穎莎4ｰ0王芸迪

【準々決勝】

孫穎莎4-0長粼美柚

蒯曼4-2大藤沙月

陳熠4-1陳幸同

王曼碰4-1チュ・チョンヒ

【準決勝】

蒯曼4-2孫穎莎(途中棄権)

王曼碰4-0陳熠

【決勝】王曼碰4-2蒯曼