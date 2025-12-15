歌手の華原朋美さんが、自身のインスタグラムでライブ配信を行い、自身のスキンケア術を公開しました。



【写真を見る】【 華原朋美 】 「すぐ寝たい時にメイクを落としてベッドに逃げる方法（華原流）」 独自のスキンケア術に反響 「メイクの落とし方がめっちゃ豪快」「ありのままが素敵」





華原朋美さんは「どうしてもすぐ寝たい時にメイクを落としてベットに逃げる方法（華原流）」と綴ると、動画をアップ。

沖縄でのクリスマスプレミアムショーを終えて、ホテルの自室でのメイク落としから保湿までの一連の流れを視聴者に紹介しました。



インスタライブは深夜に行われ、華原さんは「歌の後ってテンションが上がっててなかなか眠れないんですよ」と語りました。

この日は沖縄での仕事を終えて国際通りに行き、「沖縄のものをいろいろ見たりとかしてきた」と報告しました。





メイク落としの過程では、まず「メイク嫌いでごめんなさい」と前置きしながら、丁寧にアイメイクを落としていきます。「目が取れるマジで」と冗談を言いながらも、つけまつげをそっと外す様子が見られました。



華原さんは「すっぴんが好きです。」と語ると「メイクを落としたら私は母ちゃんです。お母さんなんです。息子は、もうとっくのとうに、おねんねしていますよ」と、語りました。





そして、華原さんは、お気に入りの化粧品を用いて、独自のルーティーンでの保湿方を紹介し「これが最高なんですよ」と語りました。

そして、独自の時短スキンケアのメリットを強調。「超楽じゃない? 子どもいるしすっごい早く終わるわけ」と、忙しい母親の視点からも実用的だと話します。

最後に「もしよかったら皆さんも真似してみてくださいね」とアドバイスし、「みんなももちもち目指してね」と視聴者に呼びかけて配信を締めくくりました。







この投稿にファンからは「飾らず自分らしくありのままが素敵です。だから愛されるのでしょうね。」・「メイクの落とし方がめっちゃ豪快で笑っちゃました。笑 すっぴんも本当にかわいい」・「顔小さくて肌綺麗 朋ちゃんはスッピンでも可愛いすぎる♥♥」などの反響が寄せられています。









