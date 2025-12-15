俳優中村雅俊（74）が15日、東京・千代田区のニッポン放送イマジンスタジオで、映画「五十年目の俺たちの旅」（来年1月9日公開）の原作「噴水 五十年目の俺たちの旅」出版記念トークイベントに、脚本家の鎌田敏夫氏と出席した。

「俺たちの旅」は1975年に日本テレビ系列で放送された昭和の青春を象徴するドラマシリーズ。今回が初映画化で、“カースケ”こと津村浩介役で主演する中村が映画初監督を務める。

テレビ版「俺たちの旅」のエンディングでは、エンディングテーマ曲をバックに散文詩が提示されていた。放送当時はまだ、ビデオもない時代。その散文詩をノートに書き留めていたというイベント参加者も多かった。

この散文詩は、初回で終わる予定だったという。鎌田氏は「何か書いておけば終わるだろうと思って、それで始めた」とした。だが、「1回目を書いた時に彼から、これで終わっていいのかって言われた」と明かした。

「俺たちの旅」の前には、松田優作さんとのコンビで刑事ドラマ「俺たちの勲章」に出演していた。「（「俺たちの旅」では）人は死なないし、特別な事件が起こる訳でもないので、何か足りないと思って、直接（鎌田氏に）電話したんです」。中村の電話が、あの散文詩を継続させたのだった。

鎌田氏は「5、6回目までは理屈っぽかったけど、その辺から熱が上がって、皆さんが定着させてくれた」と振り返った。

このエンディングは、映画「五十年目の俺たちの旅」でも採用されている。