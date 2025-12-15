22ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¡Ä¤³¤ÎÀ¤µî¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâÅÇÏª¡¡´Ú¹ñ½÷Í¥¤¬¤³¤ÎÀ¤µî¤Ã¤Æ10Ç¯¤¬·Ð²á
½÷Í¥¤Î¥«¥ó¡¦¥É¥¥¥ê¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢10Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÀðÉ÷µ¡¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É»àµî¤«¤éº£Ç¯¤Ç7Ç¯
¥«¥ó¡¦¥É¥¥¥ê¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯12·î14ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿ÎÀî»ÔÉÙÊ¿¶è¤Î¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯22ºÐ¡£
Åö½é¡¢»à°ø¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤ê¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£·Ù»¡¤Ï³°Éô¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¯¡¢³°½ý¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò¤·¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¡¦¥É¥¥¥ê¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²ø¤·¤¤»°·»Äï¡Ù¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏMBC¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡§Èó¾ï¤Ë¾×·âÅª¤ÇÉÔÆ»ÆÁ¤Ê»ö·ï¡Ù½Ð±é¤·¡¢2015Ç¯¤ÎKBS2¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ë¥Á¥¢¥¢¥Ã¥×!¡Ù¤¬°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2013Ç¯¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«TV¡×¤ÇÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡ÖºÇ¶á¡¢»äÀ¸³è¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢¤Ä¤é¤¤¡£¾õ¶·¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¡¢·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ²ñ¤ª¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£
