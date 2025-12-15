【ローソン】冷凍調理パンの販売を4600店舗に拡大、「照焼チキン&エッグマフィン」など3品

ローソンは12月16日から、これまで一部店舗で展開していた冷凍調理パンの販売を拡大し、群馬県･新潟県･長野県の約800店舗で新たに取り扱いを開始する。これにより、販売店舗数は全国約4,600店舗となる。

〈「冷凍調理パン」新たに群馬県・新潟県・長野県でも販売〉

今回販売を拡大するのは、工場で製造した調理パンを冷凍した3商品。ラインアップは「ソーセージ&エッグマフィン」「照焼チキン&エッグマフィン」「ハムチーズ&エッグマフィン」(各税込397円)。

冷凍･解凍時にも品質が劣化しにくい具材を使用し、製造直後に凍結することで、温めた際も通常の調理パンに近い味わいを実現したという。賞味期限は約1年間。

◆ソーセージ&エッグマフィン

もっちりとしたイングリッシュマフィンに、ソーセージ、チーズ、マヨネーズ、タマゴスプレッドを挟んだ。

ローソン 冷凍調理パン「ソーセージ&エッグマフィン」

◆照焼チキン&エッグマフィン

もっちりとしたイングリッシュマフィンに、照焼チキン、マヨネーズ、タマゴスプレッドを組み合わせた。

ローソン 冷凍調理パン「照焼チキン&エッグマフィン」

◆ハムチーズ&エッグマフィン

もっちりとしたイングリッシュマフィンに、ハム、チーズ、マヨネーズ、タマゴスプレッドを挟んでいる。

ローソン 冷凍調理パン「ハムチーズ&エッグマフィン」

ローソンでは、食品ロス削減や物流効率化、CO2削減を目的に、2024年9月から冷凍調理パンの実験販売を開始。2025年7月に、埼玉県･東京都･山梨県の約700店舗で本格展開をスタートし、その後神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県のローソン3,800店舗に拡大してきた。

また、冷凍調理パンに加え、2022年11月からは冷凍弁当、2023年8月からは冷凍おにぎりの実験販売も実施している。冷凍おにぎりは現在、約1万2,000店舗で販売されている。

ローソン「冷凍おにぎり」全4商品