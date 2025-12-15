(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

12月5日に日本公開されたディズニー・アニメーション「ズートピア２」が、ディズニー＆ピクサー・アニメーション史上最速の10日間で国内興行収入40億円を突破した。また、全世界興行収入はアニメーション史上最速で10億ドルを突破し、12月15日の時点で11億ドルを超えた。

「ズートピア２」日本版本予告｜大ヒット上映中！

そして、公開2週目のランキングでもNO.1の座を独占。国内動員301万5,156人、国内興収42億8,314万円に到達。土日の前週末比は96.3％を記録し、作品評価の高さ。ファンのリピート鑑賞はもちろんのこと、口コミによって幅広い客層からの支持を集めているという。

「ズートピア２」クリスマス限定キャラクターカード

本作の記録的大ヒットを記念し、全国劇場で新たな入場者プレゼントの配布が開始。第3弾となる今回は「ズートピア２」クリスマス限定キャラクターカードが登場。前作のキャラクター達に加えて、今作で新たに仲間入りしたキャラクターを合わせた全5種のラインナップとなっている。

「ズートピア２」ズートピアシアターイメージ

また、公開日から連日大盛況となっている「ズートピアシアター」にて、新たに展開する5劇場を加えた全国6劇場にて、第2弾の開幕が決定した。シアター内の特別シートには、ジュディとニック、ゲイリー、ニブルズ、パウバートなど、全12種のキャラクターたちがプリントされており、映画の住人になった気分になれるという。

『ズートピア２』入場者特典(ズートピアシアター限定特別スマホステッカー)

本編上映前には、日本版声優を務める上戸彩（ジュディ役）、森川智之（ニック役）、下野紘（ゲイリー役）からのスペシャルグリーティング動画も引き続き上映予定。さらに、第1弾で配布されたジュディとニックが映画館のシートに座る特別デザインのスマホステッカーも続いて配布される。

「ズートピア＋」

そして、12月19日から期間限定で、ディズニープラスで全話独占配信中の「ズートピア＋」の厳選エピソード3話の無料配信が決定。「ズートピア」で描かれなかった人気キャラクターたちの日常や裏側を深掘りするオリジナル短編アニメーションシリーズを楽しめる。