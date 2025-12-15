天津市内を流れる海河の夜景。（２月１７日撮影、天津＝新華社配信）

【新華社天津12月15日】中国天津市文化・観光局はこのほど、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」以降、同市の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上文化関連企業数が2020年比で16.55％増の1035社、観光関連企業は49.11％増の3452社になったと明らかにした。市内の観光と関連産業の付加価値が同市域内総生産（GDP）に占める割合は3.5％まで拡大した。

天津市紅橋区西北角のミューラルアート。（２０２４年１２月１８日撮影、天津＝新華社配信）

同市では観光市場の勢いが着実に強まっている。五大道、楊柳青古鎮、イタリア風情区など7カ所の風景区・街区が国家級夜間文化・観光消費集積地に認定され、A級風景区は111カ所に上り、泰達航母テーマパークも国家5A級風景区（最高ランク）の認定プロセスに入ったことを示す「創設リスト」に登録された。東麗湖生態観光モデル区や新天鋼工業観光風景区なども、相次いで国家級模範プロジェクトとして認可された。

天津市を流れる海河の上空から見る風景。（５月８日撮影、天津＝新華社配信）

24年に同市を訪れた国内観光客は、前年比10.9％増の延べ2億6100万人で、観光消費額は前年比32.3％増の2930億9800万元となった。（記者/馬博文、宋瑞）