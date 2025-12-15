飯島直子、“50代のお兄さん”が作った手料理を紹介 男性の存在にファン騒然「まさかの男性だったのね」「素敵なご近所さん」
タレント・俳優の飯島直子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。“50代のお兄さん”が作ってくれたというシチューが並んだ朝食を披露した。
【写真】「奥さんから『おかあさん』と呼ばれています」飯島直子が披露した“料理上手なよっちゃん”の手料理
飯島は「今朝は、買ってきた塩トマト（健康を意識）クレソンは八百屋のお兄さんがサービスしてくれました パンは一枚で足りず 二枚目を焼いてる最中 調子にのって自撮りしていたら真っ黒に。そして、よっちゃんのビーフシチュー」とコメントし、シンプルながらも洗練された朝食を紹介している。
トーストに、青々しいクレソンとトマトのサラダ、そして“よっちゃん”が作ったというビーフシチューが並べられた食卓を公開。続けて“よっちゃん”について説明した。
「あ、よっちゃんは女性ではなく50代のおじさん、あ、間違えた お兄さんです 奥さんから『おかあさん』と呼ばれています 微笑ましい」と明かし、度々飯島の投稿では、“よっちゃん”の手料理が紹介されている。
飯島が明かした“よっちゃん”に、コメント欄には「まさかの男性でお母さんと呼ばれるよっちゃん！なんて素敵なお料理男子でしょう」「よっちゃんはまさかの男性だったのね びっくり」「よっちゃんかあさん素敵なご近所さんで本当裏山です」「よっちゃんが女性ではなくておじさんとは!!びっくりポン!!よ笑」などの驚く声が寄せられていた。
