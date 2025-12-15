プロレス・ＧＬＥＡＴの１月１０日エディオンアリーナ大阪第２競技場大会をＰＲするため、山村武寛、ブランキー真帆が１５日、神戸市中央区のデイリースポーツを訪問した。

山村は地元大阪での凱旋試合へ「２０２６年の一発目の大会なので、新しいＧＬＥＡＴを見せていきたい。大阪なので、より気合も入る」と決意表明。大阪で活動しているブランキー真帆は「２０２５年１月にあごを骨折して、ＧＬＥＡＴには１年ぶりの参戦になる。思い入れのあるリングで、熱い戦いをしたい」と意気込んだ。

対戦相手の詳細については、今後発表される。“ピザ職人レスラー”ことルイージ・プリモらの参戦を受け、山村は「ピザ職人と対戦したい」とアピール。「コスチュームも心機一転、変える。当日のお楽しみで」とニヤリ。ブランキー真帆は「ＭＩＣＨＩＫＯ選手とやりたい」と熱望し「ＧＬＥＡＴは女子も熱い。相当気合が入っている」と言い切った。

カズ・ハヤシのリングネームで活躍したチケット販売担当の林和広氏も訪問。「熱量を見てほしい。一生懸命やっている姿は美しく、そういうものはリングに出る」と見どころを語った。

入場料金（消費税込み）は最前列プレミアムシート１万５０００円、特別リングサイド７０００円、指定席５０００円、サンキューシート３９００円。当日は５００円アップ。チケットはローソンチケット、チケットぴあ、ｅ＋イープラスで発売中。