＜第50回報知映画賞表彰式＞◇15日◇東京・セルリアンタワー東急ホテル

「国宝」（李相日監督）主演の吉沢亮（31）が、主演男優賞を受章した。吉沢は「歌舞伎がテーマということで、何度か見たことがある程度の距離感。どれだけ大変か、何も分からず、憧れの李相日監督の作品に飛びこんだ」と感慨深げに語った。

「国宝」は作家・吉田修一氏の同名小説の映画化作品。吉沢と少年期を演じた黒川想矢（15）が、主人公・喜久雄の50年の人生を演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）、半二郎の実の息子で生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）、少年期を越山敬達（16）が演じた。6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年、守った173億5000万円の実写日本映画興収記録を、22年ぶりに塗り替えた。

吉沢は横浜と、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。スピーチでは、そのことにも触れた。「準備に1年半…ぜいたくかと思ったが、歌舞伎役者の方は子どもの頃から何十年、積み上げるものを1年半でやる。不可能だと思う中、やるしかないと意地のようなものだけで飛び込んだ。スタッフ、キャスト…特にエキストラの皆さんは、新鮮なリアクションをくださった。あの瞬間だけ歌舞伎役者になれた、生きることができた」と感謝した。

当代一の女形で人間国宝の歌舞伎役者・小野川万菊を演じた田中泯（80）が、プレゼンターとして登壇。「本当に言うことがないんですよ。今後は、ますます頑張って欲しい。僕はあなたの倍くらい生きちゃった。見ています。どうなっちゃうのかね。メチャクチャ、頑張って欲しい…それだけ」と言い、祝福した。

「国宝」は作品賞、李相日監督（51）の監督賞、新設のBS10プレミアム賞も受賞した。