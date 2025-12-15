宮城県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキング！ 2位「鳴子温泉郷」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉郷として自然豊かで視覚で日本を楽しんでほしい」（40代男性／北海道）、「温泉も素晴らしいが、こけしなどの日本独自の文化に触れることもできるから」（40代男性／岩手県）、「源泉が豊富で、多彩な泉質を楽しめる温泉地だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「日本庭園や渓流を望む風呂など、色々なお風呂が楽しめます」（50代女性／広島県）、「伊達政宗ゆかりの名湯であり、仙台市からアクセスが良く歴史を感じられるため」（20代女性／長崎県）、「癒される温泉地であり懐石料理も美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、宮城県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鳴子温泉郷／67票宮城県大崎市にある鳴子温泉郷は、鳴子、東鳴子、川渡、中山平、鬼首の5つの温泉からなる温泉地です。多種多様な泉質を持ち、伝統こけしの産地としても知られています。日本の伝統的な湯治文化と工芸品に触れられる点が、外国人観光客に魅力的であると評価されました。
回答者からは「温泉郷として自然豊かで視覚で日本を楽しんでほしい」（40代男性／北海道）、「温泉も素晴らしいが、こけしなどの日本独自の文化に触れることもできるから」（40代男性／岩手県）、「源泉が豊富で、多彩な泉質を楽しめる温泉地だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：秋保温泉／95票宮城県仙台市にある秋保温泉は、仙台の奥座敷として知られる歴史ある温泉地です。仙台市街地からのアクセスが良く、周辺には秋保大滝などの自然景勝地もあります。都市近郊でありながら豊かな自然に囲まれ、日本の伝統的な旅館でのおもてなしを受けられる点が、外国人観光客に最もすすめたいと支持されました。
回答者からは「日本庭園や渓流を望む風呂など、色々なお風呂が楽しめます」（50代女性／広島県）、「伊達政宗ゆかりの名湯であり、仙台市からアクセスが良く歴史を感じられるため」（20代女性／長崎県）、「癒される温泉地であり懐石料理も美味しそうだから」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)