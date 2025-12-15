「美しさの極み」綾瀬はるか、『べらぼう』オフショットに反響！ 「一生騙されてもいいくらいに魅力的」
俳優の綾瀬はるかさんのマネージャーによる公式Instagramは12月14日、投稿を更新。ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】綾瀬はるかの『べらぼう』オフショット
ファンからは「なんだよこの美人」「美しさの極み」「発光しててまぶしい！」「透き通るくらい透明感があるお稲荷さん」「一生騙されてもいいくらいに魅力的」「最終回での登場、感激でした」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「透き通るくらい透明感があるお稲荷さん」同アカウントは「NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 語り(ナレーション)と九郎助稲荷を務めさせていただきました」とつづり、7枚の写真を投稿。九郎助稲荷（くろすけいなり）として花魁（おいらん）、町娘、武士、そして巫女（みこ）の姿で登場した綾瀬さんのこれまでのオフショットを掲載しています。俳優の渡辺謙さん、橋本愛さん、横浜流星さんと撮影したものもあり、とても貴重です。
過去には花魁姿を披露1月5日の投稿でも、綾瀬さん演じる九郎助稲荷の写真を公開。花魁に化けており、華やかで美しい姿を見ることができます。同ドラマは14日で最終回を迎えましたが、写真で振り返ってみてはいかがでしょうか。
