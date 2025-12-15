Image: HMD Global

ビビッドカラーもいいよね！

スマートフォンの新モデルのニュースには事欠かないものの、ガラケーことフィーチャーフォンが新発売されるのは、ほとんど耳にしません。ところが、このほどNotebookcheckは、2026年を目前にしたこのタイミングで、一気に3モデルが同時リリースされることを報じましたよ。

徹底的なミニマム仕様

Nokiaブランドを譲り受けた、フィンランドのHMD Globalは、昨年もフィーチャーフォンの新機種を発表していました。それが最後になったかと思いきや、今年はさらに3モデルの新機種「HMD 100」「HMD 101」「HMD 102」の新情報が公開されています。

Image: HMD Global

最上位機種となるHMD 102のみ、本体背面にカメラを搭載。 また、MP3プレイヤーとしても動作するようになっており、3.5mmジャックにイヤホンを挿せます。ただそれ以外の機能は通話とSMSメイン。デジタルデトックスに最適な徹底されたミニマム仕様ですね〜。

先進国向けには出ない？

今回の3モデルからは、これまであったNokiaのネーミングが消えています。あと昨年の新モデルでUSB-Cポート対応を果たしていたのに、今年はmicroUSBポートへ逆戻り。この仕様から察するに、おそらく欧州市場での販売は想定されていないのでしょう。

なにより驚きなのは、3モデルとも3Gケータイになっていること。世界の各地で3Gサービスが終わりを迎え、4G LTEへ完全移行しようという流れのなか、あえて4G非対応機種を出す意義とは？ それは極限までのコストダウンを図り、販売価格を抑えることにもあるのでしょうか。あとバッテリーもちも向上したと考えられます。

まだ正式な販売価格は明らかにされていないものの、日本円にして5,000円前後から買えるラインナップとなりそう。先進国でも同じ価格帯で4Gモデルを発売したら、意外と通話メインのケータイとして需要が大きかったりするのでは？

Source: Notebookcheck