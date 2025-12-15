パンチョ、白ナポ魔改造で新作「シュクメルリ風」あす16日発売【価格など詳細】 ジョージアの官僚も反応する展開に
「スパゲッティーのパンチョ」は、あす16日より期間限定メニュー『にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ』を発売する。
同メニューは、パンチョの裏メニュー的存在で大人気の塩カルボ風にんにくスパ「白ナポ」をシュクメルリ風スパゲッティーに魔改造。にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい逸品となっている。
たっぷりのにんにくをベースにしたホワイトクリームに、たっぷりの濃厚チーズを溶け込ませてコクをアップ。シチューナポらしく具材は種類も量もたっぷりで、鶏もも肉・ベーコン・しめじ・ブロッコリー・さつまいものほかに、さらににんにく丸揚げもゴロゴロっと追加した。トッピングの餃子の皮チップスを砕きながら卵黄と絡めると、食感とコクの両方をもっと味わえる。
名物の極太2.2ミリ麺と濃厚にんにくシュクメルリ風具だくさんシチューが絡みあい、パンチョならではの満腹・満足な冬を楽しめる。大サイズの総重量はなんと1キロ超となる。
シュクメルリは、ジョージア国の伝統料理で、鶏肉とたっぷりのにんにくを使ったクリーミーな煮込み料理。パンチョのメニュー発表を受け、ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使がXを通じて「私は官僚ですが、コラボさせて頂くことはできますか？」と問いかける展開に。
パンチョ側は「まさか取り上げてもらえると思わず驚いております。どうしてもあの美味しい味が忘れられず、パンチョとして一生懸命再現させていただきます。（勝手にご連絡もなくシュクメルリをメニュー化して大変申し訳ございません。。）」と返答し、「パンチョ大王（社長）がぜひ、タイアップコラボして盛り上げていければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしますナポ」とつづっている。
■『にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ』
小（麺量300g／総重量 約750g）1290円
大（麺量500g／総重量 約1050g）1490円
販売開始：2025年12月16日（火）、販売終了：2026年1月末
※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まる場合あり
