「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。

「国宝」（李相日監督）で希代の歌舞伎女形・喜久雄を演じ、主演男優賞に輝いた吉沢亮（３１）はシャープな黒のスーツで登壇した。

同作で共演の田中泯（８０）から花束を贈られ、がっちり握手すると熱く抱き合った。田中に「言うことないんですよ。ますます今後も頑張ってほしい。あなたの倍くらい生きてきちゃったんで本当に言うことないです。めちゃめちゃ頑張ってほしいと思います。なにしろ１回の人生ですから」とエールを贈られ満面の笑みを浮かべた。

マイクの前に立つと「本日はこのような栄誉ある賞をいただきまして非常に光栄でございます。ありがとうございます」と感謝。

「今回は歌舞伎がテーマということで、この作品に入る前は何度か歌舞伎を見たことがあるくらいの距離感だったんですけど、どれくらい大変かも何も分からない状態で。ただただ、あこがれの李監督の作品ということだけで飛び込んだ世界だったんですけど、この作品のために準備期間として１年半の稽古期間をいただきまして。一つの役に１年は、すごくぜいたくな時間だなと思ったんですけど、やはり何百年と続く日本の伝統文化であり、実際の歌舞伎役者さんたちは本当に子供の頃から舞台に立って何十年と芸と向き合いながら積み上げていくものを、たった１年半で習得するのは不可能だなと、やればやるほど気付く毎日でした。それでもやるしかないっていう意地のようなものだけで飛び込んだ作品でした」と過酷な日々を回顧。

「そんな中で監督はじめスタッフ、キャストの皆さんに支えていただきながら…。特にエキストラの皆さん、歌舞伎のシーンとかは朝から晩まで２日間かけて一つの踊りを撮ったりしていたので、本当にエキストラの皆さんは大変だったと思うんですけど、毎回、新鮮なリアクションをくれまして。そのおかげで、この作品に関わったすべての皆さんのおかげで、僕はあの瞬間だけ歌舞伎役者になれたかなという気がしていますし、（役柄の）喜久雄として生きることができました。この賞も本当に皆様と共にいただけた賞だと思っています」と関係者すべてに感謝した。

１年半、歌舞伎の稽古を積み、役者人生を懸けて「抜け殻」になるまで演じきった。「国宝」は作品賞、監督賞と合わせて３冠を獲得。新設されたＢＳ１０プレミアム賞も受賞した。公開から半年、観客動員１２４４万人、興行収入１７５・６億円を突破（１１月３０日現在）。２２年ぶりに「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督、２００３年）の１７３・５億円を抜き、邦画実写歴代１位の記録を更新した。「国宝（観た）」は新語・流行語大賞トップ１０にも選出された。

０９年に所属事務所のオーディションで芸能界入りした吉沢。そこから１０年後の１９年に、ＮＨＫ連続テレビ小説「なつぞら」でヒロイン（広瀬すず）の初恋相手を好演し飛躍。２１年にはＮＨＫ大河「青天を衝け」で主演も射止めたトップ俳優は、最後まで周囲への感謝の言葉で受賞スピーチを締めくくった。

この日の表彰式の模様はＢＳ１０で１５日午後６時から放送される。

◆国宝 任侠の家に生まれた立花喜久雄（吉沢亮）は上方歌舞伎の大物俳優・花井半二郎（渡辺謙）に引き取られ、部屋子となる。血筋が重視される歌舞伎の世界で半二郎の息子・大垣俊介（横浜流星）としのぎを削り、女形として芸に生涯をささげる。

◆吉沢 亮（よしざわ・りょう）１９９４年２月１日、東京都出身。３１歳。２００９年「アミューズ全国オーディション」で審査員特別賞。１１年「仮面ライダーフォーゼ」でメテオ役で出演。１３年「ぶっせん」でドラマ初主演。１６年「サマーソング」で映画初主演。主な出演作にドラマ「ＰＩＣＵ 小児集中治療室」、連続テレビ小説「ばけばけ」、映画「キングダム」シリーズ。剣道二段。