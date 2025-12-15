１５日の東京株式市場は半導体関連の主力株などに売りが目立ち、日経平均は急反落。一時フシ目の５万円大台を割り込む場面もあった。



大引けの日経平均株価は前営業日比６６８円４４銭安の５万０１６８円１１銭と大幅反落。プライム市場の売買高概算は２２億６４７３万株、売買代金概算は５兆１１２８億円。値上がり銘柄数は１２１８、対して値下がり銘柄数は３４６、変わらずは４４銘柄だった。



きょうの東京市場は、日経平均が大幅反落を余儀なくされた。前週末の米国株市場でハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が４００ポイント近い急落をみせたほか、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５％強の急落をみせたことで、この流れを引き継ぐ格好となった。また、寄り前に発表された日銀短観が改善傾向を示したことから、今週末１９日までの日程で行われる日銀金融政策決定会合での利上げ観測が一段と強まったことも半導体セクターを中心に売りを加速させた。ただ、内需系のバリュー株には買いが優勢で、ＴＯＰＩＸはプラス圏で着地している。業種別では３３業種中２５業種が上昇、値上がり銘柄数は１２００を超え、プライム市場全体の７６％を占めるなど、実質的には買い気の強い地合いであったといえる。



個別では、売買代金首位となったソフトバンクグループ＜9984＞が１０００円超の下げとなったほか、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞も大商いながら大幅安に売り込まれた。アドバンテスト＜6857＞の下げが目立ち、フジクラ＜5803＞も下落した。三菱重工業＜7011＞が冴えず、ファナック＜6954＞も軟調に推移。ＫＬａｂ＜3656＞が急落、日本製鋼所＜5631＞も大幅安。イビデン＜4062＞、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ＜6525＞などの下げも目立った。



半面、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ＜8306＞、三井住友フィナンシャルグループ＜8316＞などメガバンクが強さを発揮、信越化学工業＜4063＞も物色人気を集めている。イオン＜8267＞が戻り足を強め、リクルートホールディングス＜6098＞も値を上げた。フィットイージー＜２１２Ａ．Ｔ＞がストップ高で値上がり率トップとなり、ホギメディカル＜3593＞も値幅制限いっぱいに買われた。メディカル・データ・ビジョン＜3902＞は１本値でストップ高カイ気配に張り付いたまま買い物を残した。ラクスル＜4384＞、アドウェイズ＜2489＞が値を飛ばし、神戸物産＜３０３８．Ｔも大幅高。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

