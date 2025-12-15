現役ドラフトでソフトバンクから楽天に移籍した佐藤直樹外野手（２７）が１５日、仙台市内の楽天モバイルパークで入団会見を行った。

今季はキャリアハイとなる１０４試合に出場し、打率・２３９、５本塁打と飛躍の足掛かりをつかんだ１年になったが、現役ドラフトで移籍となった。今の率直な気持ちとして、「やる気に満ちあふれています。緊張とこれから東北の地で野球をやるワクワク感がある。楽しみです」とし、自宅にあったというイーグルスカラーのネクタイで入団会見に臨んだ。

現役ドラフトでの移籍は「ビックリ」と何度も話したが、もう気持ちは前向き。「活躍したら楽天ポイントがもらえると聞いたことがある。それで生計を立てていきたいと思います」と笑顔で野望を打ち立てた。また憧れを抱いている浅村との共闘を心待ちにし、杜（もり）の都で大暴れといきたい。

佐藤は兵庫・報徳学園高からＪＲ西日本を経て、１９年ドラフト１位でソフトバンクに入団した。新天地でのプレーを前に、「強みは脚の速さと守備。誰にも負けたくない。化け物になりたい」と唯一無二の選手になっていくことを誓った。