狂蘭メロコさんが大暴れ「にじさんじ」第30話後編が週刊コロコロにて公開！
【第30話後編】 12月13日 公開
小学館は12月13日、マンガ・ベラボウ氏、原作・ANYCOLORによるマンガ「にじさんじ」第30話後編を週刊コロコロコミックにて公開した。
本作は、VTuberグループ「にじさんじ」の花畑チャイカさんと剣持刀也さんを中心に、さまざまなライバーたちが登場する公式ギャグマンガ。第30話後編では、前回に引き続き狂蘭メロコさんが大暴れ。コロコロ向けのネタを披露する。
なお、現在週刊コロコロコミックでは直前のエピソードなどが無料で公開されている。【無料公開中（一部）】
#けんチャイ に #狂蘭メロコ さん 🌂🕸が来店中！- 週刊コロコロコミック【公式】 (@CorocoroWeekly) December 13, 2025
