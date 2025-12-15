【第30話後編】 12月13日 公開

小学館は12月13日、マンガ・ベラボウ氏、原作・ANYCOLORによるマンガ「にじさんじ」第30話後編を週刊コロコロコミックにて公開した。

本作は、VTuberグループ「にじさんじ」の花畑チャイカさんと剣持刀也さんを中心に、さまざまなライバーたちが登場する公式ギャグマンガ。第30話後編では、前回に引き続き狂蘭メロコさんが大暴れ。コロコロ向けのネタを披露する。

なお、現在週刊コロコロコミックでは直前のエピソードなどが無料で公開されている。

第30話後編のページ

【あらすじ】

超人気VTuberグループ「にじさんじ」が、週コロで待望のギャグ漫画化！配信だけじゃなく、マンガでもド派手に暴れ回る！

（C）A/N （C）ベラボウ／小学館