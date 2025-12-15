バイエルンDF伊藤洋輝が約9か月ぶりの先発復帰!! クラブも「復帰してくれて本当に嬉しいよ」
バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が約9か月ぶりの先発出場を果たした。
伊藤は25年3月29日に開催されたブンデスリーガ第27節ザンクト・パウリ戦で負傷。後半13分から途中出場したものの、42分にピッチに座り込み、右足を抑えてプレー続行不可能となった。そして、翌日には自身のインスタグラム(@hiroki_ito38)を更新し、「怪我により今シーズンはプレーできません」と報告していた。
右足中足骨骨折によって今季の開幕にも間に合わず、長期離脱を余儀なくされていたが、先月22日のブンデスリーガ第11節フライブルク戦の後半38分から途中出場を果たして戦列に復帰。そして、14日のブンデス第14節マインツ戦で3月8日のボーフム戦以来、約9か月ぶりにスターティングメンバーに名を連ねた。
後半16分までプレーした伊藤に対し、クラブは公式X(@@FCBayern)で「3月8日以来の先発出場。ヒロキ、復帰してくれて本当に嬉しいよ」と喜びのコメントを残している。
試合は、前半29分にMFレナート・カールのゴールでバイエルンが先制するが、45+2分、後半22分に失点してマインツに逆転を許してしまう。終盤の42分にFWハリー・ケインがPKを沈めて追い付いたものの勝ち越せず、最下位相手に2-2で引き分けている。
