

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





57831.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)

55078.21 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53740.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53117.16 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52512.70 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51703.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51156.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50893.98 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50498.89 6日移動平均線

50436.09 均衡表転換線(週足)

50324.46 均衡表転換線(日足)



50168.11 ★日経平均株価15日終値



50084.62 25日移動平均線

49874.23 均衡表基準線(日足)

49676.24 均衡表雲上限(日足)

49649.74 ボリンジャー:＋1σ(26週)

49275.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

49195.05 13週移動平均線

48465.89 ボリンジャー:-2σ(25日)

47697.08 75日移動平均線

47656.53 ボリンジャー:-3σ(25日)

47236.02 均衡表雲下限(日足)

47234.00 ボリンジャー:-1σ(13週)

45558.66 26週移動平均線

45331.60 均衡表基準線(週足)

45272.94 ボリンジャー:-2σ(13週)

43311.89 ボリンジャー:-3σ(13週)

41760.31 200日移動平均線

41467.58 ボリンジャー:-1σ(26週)

37376.50 ボリンジャー:-2σ(26週)

36789.96 均衡表雲上限(週足)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

33285.42 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 58.95(前日69.03)

ST.Slow(9日) 65.05(前日71.08)



ST.Fast(13週) 75.19(前日77.70)

ST.Slow(13週) 75.08(前日74.45)



［2025年12月15日］



株探ニュース

