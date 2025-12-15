　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


57831.90　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
55078.21　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53740.82　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53117.16　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52512.70　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51703.34　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51156.10　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50893.98　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50498.89　　6日移動平均線
50436.09　　均衡表転換線(週足)
50324.46　　均衡表転換線(日足)

50168.11　　★日経平均株価15日終値

50084.62　　25日移動平均線
49874.23　　均衡表基準線(日足)
49676.24　　均衡表雲上限(日足)
49649.74　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
49275.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49195.05　　13週移動平均線
48465.89　　ボリンジャー:-2σ(25日)
47697.08　　75日移動平均線
47656.53　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02　　均衡表雲下限(日足)
47234.00　　ボリンジャー:-1σ(13週)
45558.66　　26週移動平均線
45331.60　　均衡表基準線(週足)
45272.94　　ボリンジャー:-2σ(13週)
43311.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41760.31　　200日移動平均線
41467.58　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37376.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96　　均衡表雲上限(週足)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
33285.42　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　58.95(前日69.03)
ST.Slow(9日)　　65.05(前日71.08)

ST.Fast(13週)　 75.19(前日77.70)
ST.Slow(13週)　 75.08(前日74.45)

［2025年12月15日］

株探ニュース