【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(15日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
57831.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)
55078.21 ボリンジャー:＋3σ(13週)
53740.82 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53117.16 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52512.70 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51703.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51156.10 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50893.98 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50498.89 6日移動平均線
50436.09 均衡表転換線(週足)
50324.46 均衡表転換線(日足)
50168.11 ★日経平均株価15日終値
50084.62 25日移動平均線
49874.23 均衡表基準線(日足)
49676.24 均衡表雲上限(日足)
49649.74 ボリンジャー:＋1σ(26週)
49275.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
49195.05 13週移動平均線
48465.89 ボリンジャー:-2σ(25日)
47697.08 75日移動平均線
47656.53 ボリンジャー:-3σ(25日)
47236.02 均衡表雲下限(日足)
47234.00 ボリンジャー:-1σ(13週)
45558.66 26週移動平均線
45331.60 均衡表基準線(週足)
45272.94 ボリンジャー:-2σ(13週)
43311.89 ボリンジャー:-3σ(13週)
41760.31 200日移動平均線
41467.58 ボリンジャー:-1σ(26週)
37376.50 ボリンジャー:-2σ(26週)
36789.96 均衡表雲上限(週足)
36609.76 均衡表雲下限(週足)
33285.42 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 58.95(前日69.03)
ST.Slow(9日) 65.05(前日71.08)
ST.Fast(13週) 75.19(前日77.70)
ST.Slow(13週) 75.08(前日74.45)
［2025年12月15日］
株探ニュース