¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÏÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥ì¥Í¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ê£³£³¡á¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¡Ë¤È¤Î£²ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¡Ê£±£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ËÎ×¤à£×£Â£ÁÆ±µé²¦¼Ô¡¦¹â¸«µü²ð¡Ê£²£³¡áÄë·ý¡Ë¤¬¡¢½êÂ°¥¸¥à¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¸«¤Ï£±£µÆüÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¯¥ì¥Ð¡¼¤ÊÁª¼ê¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤ë¡£Áê¼ê¤«¤é£Ó£Î£Ó¤ÇÂÐÀï¤òµá¤á¤é¤ì¤Æº£²ó¤ÎÅý°ìÀï¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÉÑÈË¤ËÍè¤Æ¤¿¤¬¡¢¡ÊºÇ½é¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌµ»ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¼Õºá¡£²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£µÆü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Ï£´¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ë£Ï¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Äë·ý¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÍÅÄ¹ä»ËÂåÉ½¤â¡ÖËÜ¿Í¤¬£´£Ò¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°²¼¤Ç¸«¼é¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£²ñ¸«¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹â¸«¤Ï¡ÖµÕ¤Ë£´£Ò²á¤®¤¿¤é²¿¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ï¤ÎÁ°²¦¼Ô¤Ï¡¢Äë·ý¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë´äÅÄæÆµÈ¤À¡£²ñ¸«¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¡Ö¡Ø¤³¤ìæÆµÈ¤¯¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¿¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î´äÅÄ¤«¤é·ãÎå¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Ù¥ë¥È¤¬ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤«·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ì²óÄë·ý¥¸¥à¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£