松谷鷹也が涙「無名の新人の僕を映画に抜擢していただいた」監督が下積み時代振り返る「本当に奇跡のよう」【第50回報知映画賞】
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の松谷鷹也が「第50回報知映画賞」新人賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】「第50回報知映画賞」新人賞俳優、涙でスピーチ
映画「栄光のバックホーム」での演技が評価され受賞した松谷の花束贈呈ゲストとして登壇した同作の秋山純監督は「第49回報知映画賞」で松谷が「明日を綴る写真館」で特別賞を受賞した平泉成のスタッフとして会場に参加していたことを回顧。さらに映画「20歳のソウル」（2022）では「制作進行という役で、車で皆を送り迎えして、お弁当を手配して、最後にロケセットのゴミを拾って」と続け、「今この場に立っていることが本当に奇跡のよう」と話した。
これを聞いていた松谷は涙を浮かべ、「今僕がこうやって話させていただいてるのは、見城社長と秋山監督が誰も知らないような無名の新人の僕を映画に抜擢していただいたからです」と言葉をつまらせた。最後には共演者、スタッフ一人ひとりに感謝し、「この新人賞という名に恥じないように、それから『日々成長』という言葉を胸に、1日1日大切に日々これからも頑張っていきます」と意気込んだ。
同賞は、スポーツ新聞が単独開催する初の映画賞として1976年に誕生。各賞は作品、主演男女優、助演男女優、新人、海外作品の7部門を選出。第10回（1985年度）からは監督賞、第42回（2017年度）からはアニメ作品賞、第50回（2025年度）からはBS10プレミアム賞も加わり、年によって特別賞が選定される。
この日は松谷の他に、主演男優賞を受賞した吉沢亮、主演女優賞を受賞した北川景子、助演男優賞を受賞した佐藤二朗、助演女優賞を受賞した森田望智らが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「第50回報知映画賞」新人賞俳優、涙でスピーチ
◆松谷鷹也、監督からの言葉に涙
映画「栄光のバックホーム」での演技が評価され受賞した松谷の花束贈呈ゲストとして登壇した同作の秋山純監督は「第49回報知映画賞」で松谷が「明日を綴る写真館」で特別賞を受賞した平泉成のスタッフとして会場に参加していたことを回顧。さらに映画「20歳のソウル」（2022）では「制作進行という役で、車で皆を送り迎えして、お弁当を手配して、最後にロケセットのゴミを拾って」と続け、「今この場に立っていることが本当に奇跡のよう」と話した。
◆第50回報知映画賞
同賞は、スポーツ新聞が単独開催する初の映画賞として1976年に誕生。各賞は作品、主演男女優、助演男女優、新人、海外作品の7部門を選出。第10回（1985年度）からは監督賞、第42回（2017年度）からはアニメ作品賞、第50回（2025年度）からはBS10プレミアム賞も加わり、年によって特別賞が選定される。
この日は松谷の他に、主演男優賞を受賞した吉沢亮、主演女優賞を受賞した北川景子、助演男優賞を受賞した佐藤二朗、助演女優賞を受賞した森田望智らが出席した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】