北川景子、シングルマザー役振り返る「子どもを持つ母親として非常に励みになった」【第50回報知映画賞】
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の北川景子が「第50回報知映画賞」主演女優賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】北川景子、スリットドレスから美脚全開
映画「ナイトフラワー」での演技が評価され受賞した北川は、美しいデコルテが際立つブラックのノースリーブドレス姿で登場。大きなジュエリーが施されたシルバーのアクセサリーで輝きを増した。
スピーチではシングルマザー役を振り返り「大切な子どもや家族を守り抜くというのが、私も1人の人間として、また子どもを持つ母親として非常に励みになったなと思います」と話した。
さらに花束贈呈ゲストとして、ドラマ「謎解きはディナーのあとで」（フジテレビ系／2011）などで共演経験があり、プライベートでも親交がある椎名がサプライズ登場した。
なお同作から森田望智が助演女優賞を受賞している。
同賞は、スポーツ新聞が単独開催する初の映画賞として1976年に誕生。各賞は作品、主演男女優、助演男女優、新人、海外作品の7部門を選出。第10回（1985年度）からは監督賞、第42回（2017年度）からはアニメ作品賞、第50回（2025年度）からはBS10プレミアム賞も加わり、年によって特別賞が選定される。
この日は北川の他に、主演男優賞を受賞した吉沢亮、助演男優賞を受賞した佐藤二朗、助演女優賞を受賞した森田らが出席した。（modelpress編集部）
