ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ÇËÌÀî·Ê»Ò¤Ë²ÖÂ«Â£¤ë¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¶¦±é»þ²ó¸Ü¡ÚÂè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/15¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬¡ÖÂè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐÃÅ¡£ÄÇÌ¾µËÊ¿¤¬²ÖÂ«Â£Äè¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÀî·Ê»Ò¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤«¤éÈþµÓÁ´³«
±Ç²è¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ç¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¼õ¾Þ¤·¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Çµ±¤¤òÁý¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²ÖÂ«Â£Äè¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿2011¡Ë¤Ê¤É¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÄÇÌ¾¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ÄÇÌ¾¤Ï¡ÖÆ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ËÌÀî¤µ¤ó¤Î1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡×¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í¤ÏÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢Á´¤¯°ã¤¦Ìò¤ÇÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ËÌÀî¤µ¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ºî¤«¤é¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¾Þ¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤¬Ã±ÆÈ³«ºÅ¤¹¤ë½é¤Î±Ç²è¾Þ¤È¤·¤Æ1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£³Æ¾Þ¤ÏºîÉÊ¡¢¼ç±éÃË½÷Í¥¡¢½õ±éÃË½÷Í¥¡¢¿·¿Í¡¢³¤³°ºîÉÊ¤Î7ÉôÌç¤òÁª½Ð¡£Âè10²ó¡Ê1985Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¾Þ¡¢Âè42²ó¡Ê2017Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¾Þ¡¢Âè50²ó¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é¤ÏBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾Þ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏËÌÀî¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡¢½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿º´Æ£ÆóÏ¯¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¹ÅÄ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÄÇÌ¾µËÊ¿¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤È¤Î¶¦±é²ó¸Ü
¢¡Âè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ
