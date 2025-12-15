ÎëÌÚ°¦Íý¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Æ¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÎØ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×FANTASTICS¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀä»¿¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/15¡Û²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û31ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎFANTASTICS¡£13Æü³«ºÅ¤ÎµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥ÞNEXT¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ⽔ÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÇÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¸«ÃÎ¤êÈ¯¾É¤·¤Æ¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÎØ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¸¯¤¤¤Î¿Í¡¢¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¥½¥ï¥½¥ï¡×¤È2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Á¡ËÆâ¤ÎÏ¢¥É¥éÂè4ÃÆ¡Ö·¯¤¬¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡ÁËÍ¤é¤ÎÎøÆüµ¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃæÅçñ¥ÂÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤³¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤Î¿Ê²½¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¯¤Æ°ìÃÊ¤ÈÃËÁ°¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»Ð¤µ¤ó¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¡ÊÃ¯ Æ±¤¸B·¿Æ±»Î¡¢¸ª¤ÎÎÏÈ´¤¤¤Æ¼«Í³¤Ë¥¢¥Ä¤¯¿Ê²½¤·Â³¤±¤è¤¦¤¼ »ä¤â¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡Ë¡×¤È¡ÖFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈBUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡×¤ÎÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¸ø±é¤â¸«³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃæÅç¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÃæÅç¤ÏÎëÌÚ¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°¦Íý¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÀ³Ê¤òÉ½¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹ ¤¢¤¶¤ÈÏ¢¥É¥é¤«¤é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ ¤ªË»¤·¤¤Ãæ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ÎÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¡×¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚ°¦Íý¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤òÀä»¿
¢¡ÎëÌÚ°¦Íý¤ÈÃæÅçñ¥ÂÀ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÈ¿¶Á
