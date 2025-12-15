中川翔子、夫が息子抱く姿公開「手が大きくて愛感じる」「幸せ溢れてて眼福」の声
【モデルプレス＝2025/12/15】歌手でタレントの中川翔子が12月15日、自身のInstagramを更新。息子を抱っこする夫の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳歌手「手が大きくて愛感じる」夫が息子抱く姿公開
中川は「55万人！ありがとうございます」とInstagramのフォロワー数に感謝を伝え、「インスタはとても癒やしの場所 ありがとうございます！」と綴った。
続けて、双子の息子について「よく眠るようになってかわいいです」「お兄ちゃん6270g 弟くん5405g 育ってます」と順調な成長を報告。「パパの腕で抱っこされてたら寝ちゃうキウイくん」と添え、夫の腕に抱かれて眠る双子の弟の写真を公開した。大きく黒い服の袖から覗く夫の腕や手と、その中で安らかに眠る息子の姿が、微笑ましい家族の日常を伝えている。
この投稿に、ファンからは「旦那さんの手が大きくて愛を感じる」「幸せ溢れてて眼福です」「パパに抱っこされてるの可愛い」「素敵な旦那様と可愛い息子さん」「見てるだけで癒される」「穏やかな時間が流れていますね」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、夫の腕に抱かれる息子を公開
◆中川翔子の投稿に反響
