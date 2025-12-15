東京ＶユースのＦＷ仲山獅恩が、高校年代最高峰の大会「高円宮杯Ｕ―１８プレミアリーグ ＥＡＳＴ」で１６得点をマークし、得点王に輝いた。

最終戦の鹿島戦は２―４で敗れたが、０―４の同３７分に中盤で縦パスを受けると、ドリブルから左足ミドルシュートを決めた。

終了間際のＰＫこそ失敗したものの、１５点で２位の深瀬幹太（青森山田高）を１点上回り、単独トップで終えた。

それでも、チームが最終戦で敗戦したこともあり「個人的には決定機が多い中、１点しか取れなかったというところで、４点取られましたけど、自分のところで、４、５点取れてもおかしくないゲーム内容だったので、本当に自分のせいで負けた。そこに尽きる。舞台は変わりますけど、決定機で決めないと世界では通用しないと思いますし、そういう一個一個の自分の質というところを、もう少し上げていかないといけないなと感じた試合でした」と反省した。

また個人タイトル獲得にも「まだまだだと思うので謙虚に。（得点王を）取れたことはひとつ喜んでもいいかもしれないですけど、全然納得してない。全然満足いくような数字じゃないですし、決めるところで決めないとこういう展開になる。そこに関してはチームという問題ではなくて、個人の責任だと思うので、本当チームメイトは頑張ってくれましたし、この順位（１２チーム中８位）にいるのは自分の責任だと思う」と背負った。

今後については「公式に出るの待ってもらえれば」と話すにとどめたが、「プロになったら、どれだけ良い動きをしていても、見られるのは得点だと思いますし、アシストだったり、そういう上げられる数字は、どんどん上げていかないといけないなというのをこの１年通して感じました」と強調。上のステージで更なる進化を図る。