【俺の楽器・私の愛機】1939「妻からのプレゼント」
【Peavey cirrus4】（神奈川県伊勢原市 大山きっちん 57歳）
高校時代からベースを始めて使っていたのは中古で買った5000円のマツモクさんのプレベ。働き出してからはバンドはせずに部屋でカバーを弾いたりする程度でした。
そんなボロボロのペースで遊んでる私を見て楽器の事なんか全くわからない妻がYouTubeでDURAN DURANのジョン・テイラーさんがプレイしてるのを私が見ていて、彼が使っていたこれを画像検索して調べて5年前の誕生日にサプライズでプレゼントしてくれました。
新品のベースなんて買った事も無かったのでめちゃくちゃ嬉しかったです。あれから5年が経過しましたが、打痕一つ付けずに大切に使っています^_^
◆ ◆ ◆
すげえ話だな、おい。こんなハイエンドなブツをさくっと購入しサプライズ・プレゼントしちゃう奥方の男前っぷりに驚愕するわけですが、実のところ単なるおのろけ話なのではないかと気付きまして、その時点でお腹いっぱいでございます。それにしても謎のプレベの貫禄も凄いですね。なにやらフレットレスになっちゃっているし、メンテのしやすさのためなのか、ピックガードもぶった切られているし。ボディ左上部に謎のビス跡もあるし。数十年にわたり、こいつ一本で楽しんできたという歴史こそ宝なのではないかと思ったり。（BARKS 烏丸哲也）
