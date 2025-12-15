¡Ú¥³¥é¥à¡Û´Ú¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯´ÚÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Ê2¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¶¨ÎÏ¤ÎÁ°Äó¤Ï´Ú¹ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑÎÏ¶¯²½¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë1¡óÁ°¸å¤ËÍî¤Á¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤ËÆþ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â²áÅÙ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÂ®ÅÙ¤È¾×·â¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¿¼¹ï¤À¡£´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Î43¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº¹¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â´Ú¹ñ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Î¾¹ñ´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¤¿¸½ºß¤Ç¤â¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÏÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤ò¤á¤°¤ë¶¯¹Å¤ÊÈ¯¸À¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤òÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î±¦·¹²½´ðÄ´¤ÎÃÇÌÌ¤À¡£´Ú¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ë¤Û¤É¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ïº£¸å¤â¹ñÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¸½¼Â¤Ï³Ú´ÑÅª¤Ç¤Ê¤¤¡£¼çÍ×¹ñ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñ²ÈÎÏÎÌ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ï´ØÀÇÀ¯ºö¤òÉð´ï¤Ë¼«¹ñ´ë¶È¤òÊÝ¸î¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ·ÐºÑºÆ·ú¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¹ñ²ÈÁíÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò5Ç¯¤´¤È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¡¢»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬´Ú¹ñ¤Ï³Æ¼ïµ¬À©¤Ç´ë¶È¤ò¶¯¤¯Äù¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¤¬¸òÂå¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËË¡¿ÍÀÇ¡¦¸¶»ÒÎÏ¡¦Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ê¤É³Ë¿´·ÐºÑÀ¯ºö¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¸½ºß¤Ï´ë¶È¤¬¹ñ²È¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀï¤¦¡ÖÂåÍýÀïÁè¡×»þÂå¤À¡£´ë¶È¤¬¾¡¤Æ¤Ð¹ñÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¹ñÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤½³°¸ò¤âÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£´ë¶È¤¬ÎôÀª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤â¼å¤Þ¤ê¡¢³°¸ò¤ÎÁªÂò»è¤â¸º¤ë¡£·ë¶É¡¢´ÚÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¤Íè¤Ï´Ú¹ñ¤¬¶¯¤¤»þ¤Ë¸Â¤ê²ÄÇ½¤À¡£ËÑÀµô¦¤¬³«¤¤¤¿»º¶È²½¤Î´ðÈ×¤Î¾å¤Ç¶âÂçÃæ¤¬³°¸òÅªÃÏÊ¿¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤Î´ÚÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Î»ýÂ³¤â´Ú¹ñ¤Î¹ñÎÏÃßÀÑ¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£Ç¯¡¢¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×2¡¥0¤ÏÀë¸À¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÆüËÜÂ¦¤¬ÆÃ¤Ë´Ø¿´¤ò¸«¤»¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ëÎ¾¹ñ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤ä¤äÃÙ¤ì¤Æ¡ÖÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¡¦¹â»ÔÀë¸À¡×¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÀë¸À¼«ÂÎ¤è¤ê¼Â¼Á¤À¡£·ÐºÑ¤È°ÂÊÝ¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÎÏ¶¯²½¤À¡£
¥¥à¡¦¥É¥ó¥Û¡¿ÏÀÀâ°Ñ°÷