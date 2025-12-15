「年末の仕事が一気にラク」「帰省のお供にちょうどいい」Ankerの“持っておくと助かる”ガジェットまとめ
12月は、仕事の追い込みと帰省・旅行が重なる“ガジェット需要の山場”だ。モバイルバッテリーや急速充電器、USBハブなど、デスクでも移動先でも役立つアイテムがほしくなる時期でもある。今回は、Ankerの定番から買い替え候補まで、今そろえておきたい必需品をまとめた。年末の働き方やライフスタイルに合わせて選びたい。
【画像】「作業が鬼はかどる」「帰省にも連れていく」Ankerでそろえる冬の相棒ガジェット
■【デスク周り】仕事がはかどる急速充電＆ハブ
●Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)
ノートPCからスマホまで1台でまかなえる万能65Wモデル。自宅とオフィスを行き来する人にちょうどいい。
＜おすすめポイント＞
GaN II採用で高出力でもコンパクト
PD対応でノートPC充電も安定
折りたたみ式プラグで持ち運びやすい
●Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
PC・タブレット・スマホを同時充電できる“まとめ役”。作業環境をスッキリしたい人に最適。
＜おすすめポイント＞
3台同時充電できる高出力設計
デスクでの据え置きにも持ち歩きにも使いやすい
GaN搭載で発熱を抑えた安定感
●Anker(アンカー) USB-Cハブ PowerExpand+ 7-in-1 USB-Cハブアダプター 4K HDMI 100W電源供給 USB-C&USB-A 5Gbpsデータポート2口
HDMIやSDカードリーダーをまとめた万能ハブ。帰省先やカフェで作業する人にも重宝する。
＜おすすめポイント＞
HDMIで外部モニター出力に対応
USB-A／USB-Cデータポートが充実
SD／microSD対応で写真の取り込みが速い
■【外出・旅行・帰省】持ち歩きやすくて頼れるバッテリー
●Anker MagGo Power Bank (10000mAh, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト
ワイヤレスで“ピタッと充電”できる薄型モデル。移動が多い日や旅先で便利だ。
＜おすすめポイント＞
マグネット式で安定して吸着
Qi2対応でワイヤレスでも高速充電
10000mAhで1日分の安心感
●Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)
コネクタ一体型でケーブルいらずの手軽さが魅力。小さなバッグにも入れやすい。
＜おすすめポイント＞
直接スマホに挿して充電できる
軽量コンパクトで携帯性が高い
22.5W出力で急ぎのときも頼れる
■【買い足し・ギフト】1本あると助かるケーブル
●Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き
柔らかいシリコン素材で“絡まない”ケーブル。デスクでも外出先でも使いやすい。
＜おすすめポイント＞
最大240WでノートPCも充電可能
手触りが良く、巻き取りやすい
耐久性が高く長く使える
デスクでの充電環境を整えたい人も、帰省や旅行の荷物を見直したい人も、Ankerの定番ガジェットはどれも“今ほしい”にこたえてくれる。用途に合わせて選べば、年末の作業も移動時間も快適に過ごせるはずだ。
