壮絶なイジメを経験した「184センチ120キロ」の早稲田卒男性が歌舞伎町でホストになるまで
異色のホストが歌舞伎町にいる。『Axel by ACQUA』の朝陽湊さん（@Whironobu1）だ。早稲田大学を卒業して一流企業に就職したインテリだが、学校にも社会にも馴染めず精神疾患になったこともあった。184センチで120キロあった体重は、現在では90キロを切る。現在は、週6日出勤するなど、完全に“社会復帰”を果たした。朝陽湊さんのこれまでとこれからを聞いた。
◆大学の運動部でイジメに遭った経験が
――学生時代、壮絶なイジメに遭ったそうですね。
朝陽湊：地元・足立区の公立小学校が荒れていたので、中学受験を経て早稲田大学に入学しました。昔からどうもトップダウンの指示に従うのが苦手で、押し付けに辟易してしまうんです。そのため、“扱いづらいやつ”だったのでしょう。早稲田大学では体育会運動部に所属しますが、やはり浮いてしまいました。日常的に殴られる、蹴られる、転ばされるなどの被害に遭いました。これらのいくつかは、映像としても残っています。
――学生時代は特に、非常に体格に恵まれているようにみえますが、それでもイジメに遭うんですね。
朝陽湊：そうですね。当時は120キロのベンチプレスを持ち上げたりしていましたし、20代後半になると140キロくらいも上がるようになるので、そこまでひ弱ではないつもりなのですが……。なんとなく「ナメていいやつ」だと思われていた節はあります。おそらく、暴力で反撃しない性格を知っているからでしょう。
――当時の監督に相談は？
朝陽湊：もちろんしましたが、むしろ「加害者だってやりたくてやっているわけじゃない」という、擁護とも思える発言さえありました。結局、早稲田大学のハラスメント相談窓口に行くことにしました。因果関係はわかりませんが、その後、監督は退任しています。
◆会社員時代に「何度も過呼吸になって倒れた」
――その後、就職した企業でも馴染めなかったとか。
朝陽湊：おそらく、サラリーマンの建前文化が肌に合わないのでしょうね。役員におもねるためだけの会議とか、無意味に思える会議が多くありましたので、それを指摘したところ、上司から叱責されることもありました。きっと「空気の読めないやつだ」と思ったでしょう。
――みんなが思っているけど言えないことを、公然と指摘しますよね。でも、朝陽さん自身がダメージを喰らわないわけではないとか。
朝陽湊：そうですね。大学の部活でのイジメもそうだし、厳しい叱責にしても、遭遇すれば精神的に追い込まれます。事実、何度も過呼吸になって倒れてしまっているんですよね。
◆ホストになってから「30キロ減量した」
――ところで、なぜホストを選んだのでしょうか。
朝陽湊：簡単に言うと、ホワイトカラーの建前文化と逆の本音文化だからだと思います。人間の欲望を露骨に出すことさえ厭わないし、ある意味で野生的な欲求に従順といいますか。それが魅力的だったんですよね。7月から現在のお店で働いているのですが、ピーク時と比べて30キロの減量に成功しました。さまざまな建前を駆使しても、ホストの世界はルッキズムだと私は思っているので。
――減量だけでもすごいですが、美容整形にもチャレンジなさったとか。かなりのお金がかかりましたか。
朝陽湊：そうですね。二重まぶたにして、鼻と顎とほうれい線にヒアルロン酸を注射しました。トータルで40万円ほどでしょうか。ホストとしての月収はまだ手取り10万円ほどなので、美容ローンを使って月賦で払ってます。
――もっと儲かるものかと思っていました……！
朝陽湊：もちろん、売れっ子になれば青天井だと思いますが、私のレベルではそんなものです。なので、昼は配達員などをして、祖母と一緒に暮らして生活費を浮かせながらなんとかやっています。正直、親が間接的に負担してくれる費用も多いので、甘えた人間の部類です。
