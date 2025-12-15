日本維新の会は定数削減法案の審議に入るため、同じ委員会で審議中の企業・団体献金をめぐる法案をまずは採決すべきと提案しましたが野党が強く反発しています。

日本維新の会は15日、衆議院の政治改革特別委員会で企業・団体献金をめぐる法案を採決すべきと緊急の動議を提出しました。与党側は採決を急いだ上で、定数削減法案の審議に入りたい狙いです。ただ、野党側は強く反発しています。

日本維新の会 遠藤国対委員長

「早く採決をして企業・団体献金は終わらすと。その後に定数削減の議論をしてくださいと」

立憲民主党 笠国対委員長

「動議については猛抗議をさせていただきました。そして、このこと（動議）を撤回すべしと」

笠委員長はさらに「動議が撤回されない場合には参議院で行われている補正予算案の審議をストップさせる決意で臨む」と述べました。

一方、会期末を17日に控える中、自民党と維新の幹部が会談しました。維新の中司幹事長は16日、高市首相と維新の吉村代表が党首会談を行う事を明らかにし、定数削減の進め方がテーマになると述べました。その上で「来年の通常国会での対応も視野に入ってくる」と今の国会での審議を断念し継続審議も視野に協議を行う考えを示しました。