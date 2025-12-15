¡ÖÉô²°¤¬¶¹¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤Î¤Ï²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Î¤»¤¤¡£½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤Ï
¥«¥¸¥¤Ç¤¹!!¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ö¥í¥°¤ÈYouTube¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¹Ç¯¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎË¡Â§¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¹¥¤¤¬Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¡×¤Ã¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡ª¡¡½é¿´¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ¬¤º¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤²È¶ñ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤²È¶ñ¤Î¤Û¤¦¤¬°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Þ¤¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ£Ë¡¤òÂ¬¤Ã¤ÆÇã¤¨¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤±¤Éº£²ó¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤¤¤ï¤ê¤Ë°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤á¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤ï¤ê¤Ë°µÇ÷´¶¤¬Â¿¤á¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë²È¶ñ¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÂÎÁ´ÂÎ¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï²È¶ñ¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½÷À¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥â¥ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥Ï¥Ï¡ª¡¡¡Ä¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤éÄÉÊü¡©¡¡ËÍ¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤µ¤¨·Ú¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö²È¶ñ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤è¤ê¤â°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î¡ÖÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤È¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡¡3¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö¡¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÅ·ÈÄ¤¬¤¹¤´¤¯¤Ö¸ü¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤â½Å¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¬¥é¥¹Å·ÈÄ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãª¤Ê¤É¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬¥ß¥Á¥ß¥Á¤ÎÌÚºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÀ½¤Ç»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬·Ú¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤À¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ãª¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤Î²ÙÊª¤¬¡×ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯°µÇ÷´¶¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÇ÷´¶¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÕ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»¨²ß¤Ê¤ó¤«¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ï¤¶¤È¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö¢Â¦ÌÌ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÂ¦ÌÌ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¤À¤í¤¦¤¬ËÜÃª¤À¤í¤¦¤¬¡¢²È¶ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÖ¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÉ¬¤º¤ªÉô²°¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¤Î¸ü¤ß¤ÎÊ¬¤À¤±½»¶õ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤³¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£Â¦ÌÌÉôÊ¬¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤°Õ¾¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²È¶ñ¤Î¸ü¤ß¤âÇö¤½¤¦¤À¡×¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤ÄÂ¦ÌÌÉôÊ¬¤¬·Ú¤¤°õ¾Ý¤Î²È¶ñ¤ò¤ï¤¶¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê¤â¸ü¤ß¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È±þÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²È¶ñ¤Î±üÌÌ¡×¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤è¤¦¤Ï²È¶ñ¤¬Çö¤¯¸«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ëÀþ¤¬²È¶ñ¤ÎÇØÈÄ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ü¹Ô¤¤¬¼ÂºÝ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÇØÈÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¸ú²Ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ê¤é¤Ð±üÌÌ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Î3¤ÄÌÜ¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÐÈ¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤µ¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤Î¤Ç2¤ÄÌÜ¤ÎÈÏáÆ¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼«Í³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö£ÄìÌÌ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥é¥¹¥È»°¤Ä¤á¤Ï¡ÖÄìÌÌ¡×¤Ç¤¹¡£²È¶ñ¤È¾²¤È¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¡×¤Ã¤Æº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡ª¡¡½é¿´¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÉ¬¤º¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤²È¶ñ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤²È¶ñ¤Î¤Û¤¦¤¬°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Þ¤¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ£Ë¡¤òÂ¬¤Ã¤ÆÇã¤¨¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï²È¶ñ¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½÷À¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥â¥ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥¬¥Ï¥Ï¡ª¡¡¡Ä¡Ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤éÄÉÊü¡©¡¡ËÍ¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤µ¤¨·Ú¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö²È¶ñ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤è¤ê¤â°µÇ÷´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤Ï¤½¤Î¡ÖÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤È¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡¡3¤«½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö¡¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤ä¤¹¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÅ·ÈÄ¤¬¤¹¤´¤¯¤Ö¸ü¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤Æ¤â½Å¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¬¥é¥¹Å·ÈÄ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ãª¤Ê¤É¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬¥ß¥Á¥ß¥Á¤ÎÌÚºà¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àÀ½¤Ç»ëÀþ¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬·Ú¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¿¤À¤·¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨Ãª¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤¬¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤½¤Î²ÙÊª¤¬¡×ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯°µÇ÷´¶¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°µÇ÷´¶¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÕ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê»¨²ß¤Ê¤ó¤«¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤ï¤¶¤È¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö¢Â¦ÌÌ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÂ¦ÌÌ¡×¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¤À¤í¤¦¤¬ËÜÃª¤À¤í¤¦¤¬¡¢²È¶ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃÖ¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÉ¬¤º¤ªÉô²°¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È¶ñ¤Î¸ü¤ß¤ÎÊ¬¤À¤±½»¶õ´Ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤½¤³¤ÇÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡£Â¦ÌÌÉôÊ¬¤¬Çö¤Ã¤Ú¤é¤¤°Õ¾¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²È¶ñ¤Î¸ü¤ß¤âÇö¤½¤¦¤À¡×¤Èºø³Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤ÄÂ¦ÌÌÉôÊ¬¤¬·Ú¤¤°õ¾Ý¤Î²È¶ñ¤ò¤ï¤¶¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê¤â¸ü¤ß¤ò¾¯¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È±þÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²È¶ñ¤Î±üÌÌ¡×¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤è¤¦¤Ï²È¶ñ¤¬Çö¤¯¸«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ëÀþ¤¬²È¶ñ¤ÎÇØÈÄ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢±ü¹Ô¤¤¬¼ÂºÝ°Ê¾å¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÇØÈÄ¤òÈ´¤¤¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¸ú²Ì¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Ê¤é¤Ð±üÌÌ¤ÏÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Î3¤ÄÌÜ¤À¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÐÈ¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤µ¤Þ¤ê¤¬°¤¤¤Î¤Ç2¤ÄÌÜ¤ÎÈÏáÆ¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¼«Í³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡²È¶ñ¤Î°µÇ÷´¶¤Ï¡Ö£ÄìÌÌ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
²È¶ñ¤ÎÌÜÎ©¤Ä¥Ñ¡¼¥Ä¡¢¥é¥¹¥È»°¤Ä¤á¤Ï¡ÖÄìÌÌ¡×¤Ç¤¹¡£²È¶ñ¤È¾²¤È¤ÎÀÜÃÏÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£