プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督、アレックス・ラミレスさん（51）の妻・ラミレス美保さん（43）が14日、Instagramを更新。ダウン症の長男が、ホノルルでマラソンを完走したことを明かし、動画を公開した。

2015年にラミレスと結婚した美保は、ダウン症であることを公表している10歳の長男・ケンジくん、7歳の次男・ジュリくん、6歳の長女・リアちゃん、3歳の三男・アンゲくんと、4人の子育てに奮闘しており、家族との日常をInstagramで発信してきた。

2025年12月14日の更新では、ホノルルマラソン前日に行われる、マイルマラソンのイベント「カラカウア メリーマイル」に、家族で参加したことを明かし、動画を公開している。

「結局ケンジは余裕の完走だったけど、一緒にゴールするはずだったラミちゃんが1番置いていかれるマイルマラソンでした。」

この投稿にファンからは「ラミちゃんファミリー、みなさん完走したんですね。コングラチュレーション！！」「すごーい！！完走おめでとうございます」などのコメントが寄せられている。